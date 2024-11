Mäesalu tõdes, et mett müüa on suhteliselt raske, kuna pakkujaid on palju. Seetõttu tuli otsida viise, kuidas mett väärindada. Üks variant on kasvatada ebaküdooniat. Kolm aastat tagasi istutas ta hektarile umbes 4000 taime. Mäesalu märkis, et esimene aasta oli saak väike, ent nüüd läheb juba paremini. Retseptid oma sündinud katsetamise käigus. “Sugulased ja sõbrad toetavad nii, et võtavad proovimiseks,” lausus Mäesalu.