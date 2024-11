Elektrilevi andis Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpilastele kasutada alajaama

Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar usub, et see alajaam annab hea võimaluse noortel end põhjalikult kurssi viia võrguelektrikute igapäevatöös ette tulevate ülesannetega. “Loodame, et tänu uudsetele võimalustele saavad selle kooli lõpetajad võrguelektriku ametikohale asumiseks olulised teadmised ja kogemused,” sõnas ta.