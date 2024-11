Päästjad jätkavad töökorralduse arutelu järgmisel aastal

Märkimisväärne osa päästjaid oli muudatuse vastu. Nende arvates ei lahenda muudatus päästeameti ressursiprobleeme. Küll leidsid nad, et see suurendab tööga kaasnevaid terviseriske ja vähendab töötajate sissetulekuid. Üle 90 protsendi päästjatest on sunnitud töötama teisel ja mõni kolmandalgi töökohal, võimaldamaks perele normaalset elatustaset. See on võimalik tänu ööpäevastele vahetustele.