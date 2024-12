Tööjõuvajaduse baromeeter: osa lihttööde tegijaid on üle, teiste sooritajaid napib

Töötukassa hinnangul on tööturg praegu tööandja poole kaldu, sest neid ameteid, kuhu värbamine on muutunud lihtsamaks või kus valdab tööjõu tasakaal, on kahe aasta taguse ajaga võrreldes juurde tulnud. Tööjõudu on kogu Eestis üle just sellistes klassikalistes kontoriametites nagu andmesisestaja. Pärnumaalgi valitseb andmesisestajate ja sekretäride-asjaajajate suur ülejääk.