GALERII Soe talv paneb talispordiharrastajad keerulisse seisu

​Jõulumäe suusarajale läinud Hannes Hermaküla ütles, et kuna tal on maakodu Tõstamaal, siis sel talvel on ta enim suusatanud Jõulumäel. "Tartu maratoniks treenimine käib minul Jõulumäe kilomeetrisel ringil," muigas ta ja lisas, et sõitis eelmisel laupäeval kokku 40 kilomeetrit.