Rohejahis osalevad kaheksa EELK kogudust, kes korjavad kokku pühakodades süüdatud küünalde ümbrised ning annavad need edasi Rohejahis osalevatele noortele, kes viivad need ümbertöötlemiseks Kuusakoskisse. Siin kandis teevad keskkonnaprogrammiga koostööd Pärnu Eliisabeti ja Pärnu-Jaagupi kogudus.

"Ka kirik mõtleb aina enam sellele, kuidas vähendada inimtegevuse mõju loodusele ja suunata jäätmeid taaskasutusse. Oleme näiteks kogudustes kokku kogunud põlenud küünalde vaha, millest vabatahtlikud on valmistanud uusi küünlaid, mida saadetakse Ukraina sõjakolletesse kaevikuküünaldeks. Nüüd oleme liitunud Rohejahiga, kaasates noori kirikutes ära põlenud küünalde alumiiniumümbriste kogumisse ja ümbertöötlusse viimisse. Usun, et see hariduslik programm aitab meie kogudustel ja noortel paremini teadvustada jäätmete ümbertöötlemise võimalusi," ütles Eesti Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

"Täname ja tunnustame Eesti Kirikut, et nad panustavad aktiivselt Eestimaa keskkonnahoidu ning liituvad Rohejahi algatusega. Alumiinium on tänuväärne materjal, mida saab lõputult ümber töödelda ja uuesti kasutusele võtta," ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. "Rohejahi ulatus on kiiresti kasvanud ning näeme, et noortele meeldib mänguline ühistegevus. Kutsume üles ka teisi ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone Rohejahi liikumisega ühinema."