Kohus otsustas, et Pärnu linn ei pea tagastama üle 400 000 eurotoetust

Tallinna halduskohus otsustas läinud neljapäeval, et õigusvastane on Eestis euroraha määrava ja selle kasutamist kontrolliva RTK otsus, millega küsiti Pärnu linnavalitsuselt tagasi Raja lasteaia ja ujula ehitamiseks antud 403 920 eurot toetust. Lisaks mõistis kohus Pärnu linna kasuks välja 6050 eurot menetluskulu. Halduskohtu otsus ei ole veel jõustunud, seda on õigus edasi kaevata 10. märtsini.

RTK leidis läinud aasta jaanuaris, et Pärnu linn on rikkunud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, sest Raja lasteaia ja ujula ehitushanke tehnilises kirjelduses nimetatud erinevate standardite juures polnud märget "või sellega samaväärne". Veel nõuti hankes, et ehitajal oleks ette näidata varasemast objekti, millele on Eestis väljastatud kasutusluba. Ning garantiikirja Eestis registreeritud pangalt või kindlustusfirmalt. Selline hankeleping oli riigiameti hinnangul konkurentsi piirav. Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar tähendas, et sisuliselt käis vaidlus selle üle, kas välismaisel pakkujal olnuks võimalik hankes osaleda.