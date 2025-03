Pärnu tootja avab järjekordse tehase

Pinglagi on ühes tükis paigaldatav PVC-kangast ripplagi, millega koos pakub Vecta Design klientidele disaini-, valgus-, ventilatsioonilahendusi. Toodete tehnilise teostuse on välja nuputanud ettevõtte juht ja omanik Vitali Kilievoi ning osa sellest on ainulaadne – mitte keegi teine seda ei tee.