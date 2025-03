Alanud rahastuskonkurss aitab korteriühistute tuleohutust parandada

EKsLi juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnade kohaselt on kortermaja tuleohutus igale ühistule ja elanikule oluline, ennetamaks tulekahjusid.

"Seepärast korraldab kindlustusseltside liit teist aastat järjest projektirahastuse konkursi, et korteriühistud saaksid oma majas tuleohutust parandada. Projekti raames rahastatakse näiteks elektrisüsteemi renoveerimistöid, tuletõkketsoonides olevate läbiviikude parandamist ning tuletõkkeuste ja korterinumbrite paigaldamist," loetles Piirsalu.

Korteriühistu Kopli 69 esimehe Juliana Sokolova jutu järgi said nad projektirahastuse abil majas välja vahetada kolm tuletõkkeust. "Saime päästeametilt ettekirjutuse, et oleme kohustatud evakuatsioonitrepikotta avanevad tuletõkkeuksed paigaldama. Tuleohutus on meile väga tähtis. Oleme tänulikud projektirahastuse eest," ütles Sokolova.