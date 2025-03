Pärnu uue silla sambaid hakkavad kaunistama loomad, linnud ja tuntud hooned

Pärnu linnavalitsuse planeeringute ja linnakujunduse peaspetsialisti Janno Poopuu sõnade kohaselt on võidutöö professionaalselt koostatud ja sisaldab elemente, mida oodati. "Seal on huvitavalt kombineeritud loodust ja Pärnule omaseid hooneid, vaateid ja tegevusi. Mõlemad kaldad moodustavad terviklahenduse, samal ajal sisaldavad nad üksteisest erinevaid motiive, mis pakuvad vaatajale avastusrõõmu ja detailirohkust. Võidutöö värvirohke ja kirev lahendus pakub mõnusat alternatiivi heledates toonides sillale," rääkis Poopuu.

​Teiseks jäänud võistlustöö "Suvitajad" kavandis on kasutatud fotoarhiividest leitud ülesvõtteid Pärnu linna suvitajatest. Autor Ingmar Järve, kunstnikunimega Gutface, on kujutanud näiteks akrobaate, lugejaid, mängijaid, puhkajaid ja suplejaid. Teoste visuaalne keel pole mitte fotosid kopeeriv, vaid naiivselt mänglev ja muretu.

​Nikole Matikainen on Eestis tegutsev multidistsiplinaarne kunstnik. Tal on Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti kunstiakadeemia kombineeritud õppekavast disaini ja inseneri magistrikraad ning Eesti kunstiakadeemia graafilise disaini bakalaureusekraad. Tema tööd on sageli alla prima tehnikas (teos maalitakse korraga valmis, toim), tabades hetke energiat ja olemust julgete dünaamiliste löökidega, mis annavad edasi liikumist ja emotsioone. Segades realismi elemente graafiliste detailidega, loob ta kompositsioone, mis on nii visuaalselt rabavad kui ka emotsionaalselt kõlavad.