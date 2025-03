Rail Balticu põhitee hankes tunnistati edukaks kaks konsortsiumi

Alliansshange on korraldatud kahes osas, kus esimese edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse leping Allianss 1 ja teisega Allianss 2. Hanke tulemusel moodustatud alliansid vastutavad nii projekteerimise kui ka ehituse eest, teatas Rail Baltic Estonia.

Esimesse allianssi kuuluvad GRK Eesti AS, GRK Suomi Oy, Merko Ehitus Eesti, NGE Contracting, Sweco Finland Oy, Sweco Sverige AB ja TSO SAS. Teise kuuluvad Bouygues Travaux Public, Budimex S.A., Ingerop Conseil et Ingenierie (ICI), KMG Infra OÜ ning WSP Finland Oy.

Hankega kaetud esimene põhitee leping hõlmab Ülemiste–Pärnu lõigu raudtee pealisehitust ning Tootsi–Pärnu lõigu alusehitust. Eeldatav maksumus on 394 miljonit eurot. Teine leping hõlmab Pärnu–Ikla lõigu täielikku projekteerimist ja ehitust. Eeldatav maksumus on 332 miljonit eurot.

Nüüd, kui edukad pakkujad on välja valitud, alustatakse nende ettevõtete taustakontrolliga vastavalt riigihangete seadusele. See protsess hõlmab kontrollimist, kas need vastavad kehtivatele nõuetele, ning varasema tegevuse ja finantsseisundi hindamist.