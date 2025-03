Ministri avaldus külvab keskkonnaametnikes segadust

Kallas rõhutas, et valitsemissektorit reformida on vältimatu, kuna headel aegadel on süsteem kasvatatud keeruliseks ja suureks. Tema hinnangul tuleb osa asutusi kas täielikult sulgeda või ümber korraldada. "Mingid ametid tuleb lihtsalt kas ümber struktureerida või täiesti kinni panna. Ma toon näiteks keskkonnaameti. Seal töötab 600 inimest, kes kõik rakendavad regulatsioone, seal on vaja jõulist sekkumist," avaldas minister ja käis välja idee, mille kohaselt võiks riigisekretär Keit Kasemetsa büroo juurde luua löögiüksuse, mis keskkonnaameti laiali lööks, kuna süsteemis sees ei osata muutmist vajavat märgata.