Emakeelepäev Pärnu jalutustänavas ärritab inglise keele eelistamine

Emakeelepäeva eel vaatasime, mis keelne on Eesti Vabariigi sünnilinn Pärnu, ja nentisime inglise keele kummardamist, nagu poleks põhiseaduses paragrahv kuut ollagi. Võtsime teisipäeva lõuna ajal Pärnu abilinnapea Ene Tähe ja ühisgümnaasiumi eesti keele õpetaja, kunagise keeleameti töötaja Marge Kannistega ette Rüütli kui peamise jalutustänava ning kiitsime ja laitsime. Lootes, et ehk on viidetest midagi kõrva taha panna neil, kes äri avades unustavad, et iga muu keel peale eesti on siinsel maakamaral võõrkeel.