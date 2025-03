Kairi Övermark rõhutab, et kehast rääkides on oluline, et seda tehtaks eakohaselt.

Övermark on diplomeeritud seksuoloog, kellele pakuvad huvi just seksuaalharidus ja -vägivald. Need on, muuseas, omavahel seotud, sest mida teadlikumad on inimesed, seda paremini on võimalik vägivallajuhtumeid ennetada.