"Meile teadaolevalt ja ka näiteks Eesti Ornitoloogiaühingu sõnul olid meie arendusalal kahe aasta jooksul läbi viidud uuringud kõige põhjalikumad, mis Eesti merealadel seni tehtud. Uuringutest selgus, et esialgse arendusala lõuna- ja põhjaosas on olulised veelindude peatumisalad, kuhu tuulikuid ei rajata. Keskkonnamõjude hindamise käigus selgunud sobivale alale on võimalik paigutada kuni 80 tuulikut," selgitas Utilitas Windi arendusjuht Kristiina Nauts.