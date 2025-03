Leiti, et 300 ruutkilomeetri suurusest esialgsest uuringualast sobib meretuulepargiks umbes 110 ruutkilomeetrine ala. Ekspertide hinnangul pole allesjäänud alale tuulepargi rajamisel olulist negatiivset keskkonnamõju, kui kasutatakse leevendavaid meetmeid.

"Meile teadaolevalt ja ka näiteks Eesti ornitoloogiaühingu sõnul olid meie arendusalal kahe aasta jooksul tehtud uuringud kõige põhjalikumad, mis Eesti merealadel seni tehtud. Uuringutest selgus, et esialgse arendusala lõuna- ja põhjaosas on olulised veelindude peatumisalad, kuhu tuulikuid ei rajata. Keskkonnamõjude hindamise käigus selgunud sobivale alale on võimalik paigutada kuni 80 tuulikut," selgitas Utilitas Windi arendusjuht Kristiina Nauts.