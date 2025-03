Koduotsija Energiline Remy otsib kogenud peremeest

Septembri lõpust kodu otsiv Remy on armas umbes 1,5aastane huskylaadne isane noor koer. Ta on väga elava ja aktiivse loomuga ning tema tulevane omanik peab arvestama, et Remy tahab igapäevaselt väga palju liikumist, tegelemist ja õpetamist. Kuna Remyga pole varasemalt väga tegeletud ega õpetatud, siis ta rihma otsas sikutab jõuliselt, hüppab ja võib haarata ka mänguhoos hammastega üsna tugevasti kätest. Sellepärast ei sobi ka väikeste lastega.