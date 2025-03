Pärnu peab metanoolitehase asukoha variante põhjalikumalt analüüsima

Sellele, et plaanitav metanoolitehas on A-kategooria suurõnnetuse ohuga rajatis ja vajaks eriplaneeringut, mis eeldab põhjalikumat riskianalüüsi ja avalikkuse suuremat kaasamist, on osutanud nii regionaal- ja põllumajandusministeerium, keskkonnaamet kui keskkonnamõju eelhindamist teinud Skepast & Puhkim OÜ. Linn ei kiirusta planeeringu menetlusviisi muutma.

Praeguseks on jõutud järeldusele, et asukohaanalüüs on jäänud linnal liialt põgusaks ja ministeeriumist on tulnud suunis see uuesti teha.