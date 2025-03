Saardes astus ametisse elanikkonna kaitsja

Mairi Lilleleht köitis, et selles ametis on kokku pandud elanikkonnakaitse ja kogukonnatöö.

Saarde valla elanikkonnakaitse ja kogukonnatöö spetsialist Mairi Lilleleht naasis lapsepõlvekanti ja ütleb uue ametikoha kohta, et see on talle paras katsumus. Senini töötas Tallinna ülikoolis tervisejuhtimise eriala lõpetanud Lilleleht sotsiaalkindlustusametis projekti koordinaatorina. Sellesse aega jäävad koroonakriis, riskianalüüside koostamine, üleöö muutuva olukorra ja nõuetega kohanemine. Põhitöö kõrvalt oli ja on Lilleleht tegev Pärnu vabakonnamajas.