Pärnu linn toetab kümne algatuse kaudu inimeste tervist

"Mitu projekti on mõeldud erivajadusega inimestele, üks ka nende abistajatele. Eelmisel perioodil said toetust kaks projekti, mis tegid ennetustööd noorte seas, seekord said toetust nende jätkuprojektid, millega taas tehakse koolides vastavasisulist ennetusteavitust," tutvustas väljavalituid Pärnu linnavalitsuse rahvatervise spetsialist Eiri Silivälja.

MTÜ Ajumängude podcast "Räägi, kuidas sul päriselt läheb" episoodid Pärnu noortega salvestatakse aprillis-mais. Saatejuhiks Hille Luht-Pihelgas. "See on sari, kus noored jagavad eetris oma kogemust koos vaimse tervise spetsialistiga. Podcast’is käsitletakse põnevaid ja elulisi teemasid, näiteks kärgpere, põgenemine nutiseadmetesse, ärevus, suhted teismelise ja noorena, vastastikused ootused peres," rääkis Silivälja.

MTÜ Amanita ettevõtmine "Jalgpalliklubi Amanita loomine" on mõeldud psüühiliste erivajadustega inimestele ja kestab 2025. aasta lõpuni. Klubiga soovitakse arendada Pärnus erivajadustega inimeste spordielu, kuna sport ja pallimängud on hea võimalus hoida nad aktiivsena ja kutsuda liikuma.

MTÜ Meeldivad Asjad on algatanud "Liikumisraskustega inimeste tennisetreeningud", et korraldada liikumisraskustega inimestele tennisetrenne märtsikuust aasta lõpuni. Treeningtunnid toimuvad Pärnu tennisekeskuses treeneri juhendamisel teisipäeviti 18–19, treeneriks Mati Reiland. Silivälja teadis, et trennis on veel ruumi ja huvilised on sinna oodatud. Selleks tuleks ühendust võtta Tiina Postiga kas e-kirja teel tiina@terrarossa.ee või telefonil 5680 3900.