Tervisekassa püüab parandada vaimse tervise abi kättesaadavust

Kui seni rahastas tervisekassa psühholoogide-nõustajate teenust eriarstiabis, siis aprillist saavad nad töötada ka perearstikeskustes. Eelduseks, et psühholoog-nõustaja on keskuse palgal. Raha tuleb perearstikeskuse teraapiafondist.

Muudatused puudutavad vaimse tervise õdesidki. Kui varem sai nende tööd tervisekassa kaudu rahastada vaid tervisekeskustes, siis aprillist laieneb see võimalus kõigile perearstikeskustele olenemata nimistute arvust. Sellega tagatakse, et ka väiksemates piirkondades, kus tervisekeskusi ei ole, saavad vaimse tervise õed teenuseid osutada. Tervisekassa on määranud vaimse tervise õe töökoormuseks kuni 0,25 ühe nimistu kohta, mis tähendab, et näiteks kahe nimistuga perearstikeskus saab raha, palkamaks poole koormusega vaimse tervise õde, ja kuue nimistuga tervisekeskus võib tööle võtta kuni poolteise koormusega õe.