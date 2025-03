Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialisti Kerli Pettai sõnutsi läheb kormoranide populatsioonil niivõrd hästi, et siin ja mujal Euroopas on liigi arvukus suurem kui kunagi varem. Liigi asurkonna seisund on hinnatud soodsaks. Paraku toob see kaasa probleeme. "Tartu ülikooli mereinstituut on arvutanud 2024. aastal valminud eksperdihinnangus, et hinnanguliselt söövad kormoranid Eestis üle 9000 tonni kala aastas," lausus ta.