Galerii Aasta oodatuim pidu tõi koolijuhile pisara silma

“Tean, olete seda õhtut oodanud, ja soovin teile mõnusat peotuju. Mul on väga kahju, et järgmisel aastal ei saa seda pidada,” kõneles Krause koolisaalis avavalssi oodanud ligemale sadakonnale noormehele-neiule.

Krause ütles, et avakõne kiskus tal pisara välja seepärast, et tal on silme ees, kuidas paljud praegused pidulised olid veel esimese klassi juntsud ja nüüd on need poisid-tüdrukud kenad ja hästi kasvatatud noored inimesed, keda on peorõivais ja -meeleolus uhke vaadata. Järgmisel aastal jääb pidu paraku ära, sest koolimajas hakatakse remonti tegema ja kevadballi ajal on saal ehitustanner.

14. korda toimunud kevadballi õhtujuhid Lisanna Antsi ja Miku Tanel Vellet tunnistasid kümmekond minutit enne peo ametlikku algust, et põlv neil vastutusrikkas ametis ei värise.

“Oleme enne natuke harjutanud,” märkis Antsi. “Erilist ärevust pole.”

Ehkki kumbki õhtujuht pole varem sellises rollis olnud, arvas Vellet, et pabistamiseks pole põhjust, sest kõik peolised on oma maja rahvas ja kui tuleb konarusi sisse, antakse need andeks. “Harjutamisel tuli välja, et peame pöörama tähelepanu sellele, et diktsioon oleks korralik ja ütleksime sõnalõpud ilusasti välja,” rääkis ta.

Esinemiskrampi üheksandikest õhtujuhtidel nende endi sõnutsi ei tekkinud. “Kõige suurem hirm on see, et pidulisi tutvustades ja nende nimesilte ette lugedes ütleme mõne klassikaaslase hüüdnime,” avaldas Vellet.

See hirm osutus asjatuks. Ehkki nimesid tuli välja hõigata poole kiiremas tempos, kui seda teeb heerold 24. veebruaril presidendi vastuvõtul, kõlas kõik selgelt ja lisanimed keelele ei tulnud.