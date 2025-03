Oktoobris langes töötus 2024. aasta madalaimale tasemele: 2612 töötuni. "Kui tavaliselt on töötus oktoobrist alates kiiresti kasvanud, siis nüüd on see püsinud 2600–2800 inimese piires,” ütles Mets, lisades, et praegu on Pärnumaal veidi üle 2770 töötu.