RINGKÄIK Kikepera looduskaitsealal lükatakse osa kuivenduskraave kinni, vald sõdib vastu

Kikepera raba ümbrus ning Pärnu- ja Viljandimaad hõlmav samanimeline looduskaitseala on täis teid ja kuivenduskraave. Kraavide rajamisega tehti seal nagu mujalgi Eestis algust 1950ndatel: põhiliselt asuti pinnast kuivendama rabade servas soode vahel, et majandusmets paremini kasvada saaks.

Praeguseks on jõutud seisukohale, et märgalad on olulised mageveevaru säilimisel ja elu-rikkuse hoidmisel, olles osale liikidest ainuvõimalikud elupaigad. Muuseas, toonastest Kikepera kuivendamise plaanidest leidis Salm, et kahes metsakvartalis loobuti kraavitamisest, säilitamaks metsise populatsioon.