Lähiaastate kümme suuremat muutust Pärnu linnapildis

Vana eskiis. / Arhitektibüroo Emil Urbel (2005)

Ettevõtja ja AS Wendre omanik Peter Hunt soovib rajada kohe Pärnu ranna äärde neljatärnihotelli.

Linnavalitsus vahetab muinsuskaitsega kirju, et selgitada välja, millised võimalused selleks on. Näiteks võeti 2006. aastal vastu muinsuskaitseala põhimäärus, mis sätestab, et Kuuse tänavast itta jääval alal ei tohi ehitiste kõrgus ületada Rannahotelli hoonet ja majad peavad paiknema piireteta krundil.

Arutatakse, kas see puudutab Ranna puiestee 9 kinnistut. Detailplaneering tehti juba 1999. aastal ja aja kokkuhoiuks proovib Hunt seda nüüdisajastada, et ei peaks hakkama uut planeeringut looma.

Hundi jutu järgi peaks hotelli ehitus kestma 14–18 kuud, aga alustamine sõltub sellest, millal õnnestub ehitusluba saada. “Üks riskimomente on see, kui keegi peaks meid kohtusse kaebama, nagu juhtus kinnistu eelmise omanikuga,” ütles Hunt varasemas intervjuus. Tema sõnutsi võib ehitus maksma minna vähemalt 25 miljonit eurot. Hotellis peaks olema ligemale 200 numbrituba, spordikeskus, spaa, konverentsikeskus ja õues 25meetrine bassein.

Linna ehitusjärelevalveosakonna juhataja Maire Niguli sõnutsi oleks sedasorti hotellil suur mõju kogu alale. “Loodan, et promenaadi lõpp muutub valgemaks ja ohutumaks ning sellega hakkaks piirkond elama,” ütles ta.

Võrreldes oktoobris antud intervjuuga polnud Peter Hundil toimetusele midagi lisada. “Projekti protsess käib edasi ja loodan, et kevadel on asi selgem,” teatas Nigul.

8. Riigimaja

Tähtaeg: mitte enne 2019. aastat

Aia 2/Pargi 1 kinnistu, kuhu peaks kerkima Riigimaja / Ants Liigus

Riigimaja ehitamise plaani on peetud 2014. aastast. Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tahtis Pärnu riigimaja detailplaneeringu kinnitada juba möödunud suvel. Kavandi järgi tuleks suvepealinna kaheksakorruseline hoone, kuhu koonduvad kõik kohalikud riigiasutused.

Viivitus tekkis detailplaneeringu menetluse käigus. Muinsuskaitse pole küll hoone rajamise vastu, kuid nõudis, et tingimustest kinni peetaks.

Linnaarhitekt Eessalu oskas öelda vaid seda, et riigimaja detailplaneering plaanitakse vastu võtta tänavu veebruari linnavolikogu istungil, pärast mida liigub planeering avalikule väljapanekule. Kui seal etteheiteid ei tehta, saab planeeringu kehtestada. Küll pole teada, millise ajakava järgi ehitus algab.

Ehitusloa saamine eeldab, et läbitud on kõik vajalikud etapid: detailplaneeringu heakskiit ja vastuvõtt linnavolikogus, arhitektuurikonkursi korraldamine, ehitusprojekti koostamine ja -hange.

RKASi juhatuse nõunik Jaak Saarniit on öelnud, et hoone projekteerimine võtaks umbes aasta ja ehitus ise omakorda aasta ja neli kuud. Seega valmib maja kõige varem 2019. aastal, kuid projekti venimist ei välista miski.

9. Loode-Pärnu

Tähtaeg: täieneb pidevalt

/ Investinparnu.com

Loode-Pärnu piirkonna mõjukus seisneb selle hiiglaslikus mahus. See tööstusala on kunagine sõjaväelennuväli, mis varem oli suletud. Sellest 250 hektari suurusest maalapist plaanitakse 27 hektarit eraldada ärimaaks. See tähendab tohutut potentsiaali ja hulgi uusi töökohti. Teid ja tehaseid aina kerkib, nurgakive pannakse paika. 55 krundist on ära müüdud või broneeritud 16. Pärnu sai toetust Euroopa Liidust, et ehitada 2,5 miljoni euro eest uusi tänavaid. See on teine neljast tänavaehituse etapist.

Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe tõdes, et alati võib soovida, et ettevõtjad tuleksid ja krundid täituksid kiiremini. “Ainult tööstuspargi pärast ettevõtjad asukohta ei vali.

Kõige olulisem on tööjõud. Siin on vaja veel mõelda, kuidas andekaid töötajaidki Pärnusse meelitada,” ütles ta.

Alajõe tõi välja, et viimati alustas Loode-Pärnu põhialal ehk Pärlimõisa tee Tallinna maantee poolses otsas vabriku ehitamist spordirõivaste tootja Trimtex.

10. Malmö maja

Tähtaeg: 2018. aasta jaanuar

/ LVM kinnisvara

Pikalt südalinnas tühjalt seisnud platsile kerkib lõpuks suurhoone. Malmö tänavale rajatavast 43 elu- ja äripinnaga majast saab piirkonna kõrgeim vanalinnavaateid pakkuv äri- ja korterelamu.

Märgiline on, et hoone valmissaamine on ajastatud samale ajale bussijaama ja Martensi maja valmimisega. Südalinn astub oma arhitektuuris korraga ülisuure sammu ja 2018. aastal tuleb harjuda märksa erineva linnapildiga.

40 korterist on enne maja ehitamist broneeritud või müüdud üheksa.

3700ruutmeetrise maja rajamiseks kulub ligemale viis miljonit eurot. Ettevalmistustööd krundil juba käivad ja ehitusluba väljastati möödunud aasta detsembri algul.