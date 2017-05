Video ja galerii: tüli naabriga pani lammutamise seisma

Nimelt on parkinud naaberkrundi omanik lammutatavate müüride alla autod ega nõustu neid enne lammutajatega kokkuleppele jõudmist sealt mujale viima.

Üleeile ohutsooni jäetud Mercedese lasid lammutajad parklasse pukseerida.

Kalmer süüdistab lammutajaid nüüd autovarguses ja on kutsunud olukorda lahendama politsei. Politsei poole on pöördunud tehase varemete lõhkujadki.

Kohale sõitnud kaks politseipatrulli jälgisid, et keegi auto teisaldamise käigus viga ei saaks ja et ei tekiks ohtu avalikule korrale.

Masinatehase kinnistut arendava OÜ Kalda Kodu juhatuse liikme Urmas Veskimeistri väitel on püütud naabriga läbi rääkida, et too Mercedese ohtlikust kohast ära viiks, kuid üleaedne sellega nõus ei olnud. Seetõttu telliti kohale puksiir, mis auto Metsa tänava parklasse sõidutas.

Sellest polnud aga tolku, sest kohe sõitis samale kohale parkima kaks järgmist autot. Seepeale otsustasid lammutajad oma töö pooleli jätta. “Targem annab järele. Nägime, et tsiviliseeritud moel pole võimalik seda asja lahendada,” ütles Veskimeister.

Kalmer ei parkinud autosid lammutatava hoone kõrvale oma sõnutsi sugugi kiusu pärast. “Ma ei aja kiusu. Tegemist on minu kinnistu transpordimaaga ja enda kinnistul võin parkida seal, kus tahan,” selgitas ta.

Kinnistuomaniku arvamust mööda käituvad pahatahtlikult hoopis lammutajad, kes paigutasid piirdeaiad ilma kokkuleppeta tema maa peale. “Kui soovitakse kellegi teise omandit kasutada, tuleb selles kokku leppida,” lausus Kalmer.

Veskimeistri kinnitusel hüvitatakse naabri kinnistul tekitatud kahju pärast lammutustöid, kui on teada, missugust kahju ja kui suures ulatuses tekitati. Praegu näeb lugu tema arvates välja väljapressimise moodi. “Ta on raha küsinud,” avaldas Veskimister, kuid ei soovinud täpsustada, kui suurest summast juttu oli.

Masinatehase kinnistu arendaja loodab, et absurdseks kiskunud tüli leiab lähiajal lahenduse, sest Rääma tänava ääres püsti jäänud seinad võivad muutuda varisemisohtlikuks.

“Praegu on müürid stabiilsed, aga me ei tea, kuidas on mõjunud kõrval asuvate hoonete lammutamine ja vibratsioon,” tõdes Veskimeister. “Samuti mõjutab seda nurka ilmastik ja varemed tuleb maha võtta enne, kui need ohtlikuks muutuvad. Meie eesmärk on see hooneosa esimesel võimalusel lammutada. Loodan, et selle küsimuse saab mõistlikult ja emotsioonideta lahendada.”