Maailmakuulus loodusharuldus muudab nägu

Riigimetsa majandamise keskuse looduskaitsespetsialisti Ants Animägi selgituse järgi tööd kaua ei kesta. "Alustasime jõulupühil ja kui ilma hoiab, võib loota, et jaanuari lõpuks on töödega ühel pool," teatas ta.

Virtsu lähistel puisniidul on botaanikud taimi uurinud juba üle poole sajandi. Nüüdseks mitu aastat on räägitud taimede liigirikkuse vähenemisest alal. Animägi selgitas, et 16 aastaga on ühel ruutmeetril kasvavate taimede arv vähenenud kümne võrra.

2001. aastal loendati puisniidu ühel ruutmeetril kokku 76 liiki taimi: rohkem on neid maailmas ruutmeetril loendatud vaid Argentina mägismaal – 88. Eelmisel aastal loendati Laelatul liike samal maalapil juba vaid 66.

Kogu niidu liigirikkuski on märgatavalt vähenenud: kui kunagi võis sealt leida ligikaudu 600 taimeliiki, näitas 2012. aasta loendus, et arv on poole võrra vähenenud.

Üks muutuse põhjusi võib peituda valguse puuduses: suured puud ja põõsad ei lase väiksematel taimedel korralikult kasvada. Samuti märkis Animägi, et lähipiirkondades ei karjatata enam loomi ja seepärast on ümbruskonnas niite vähemaks jäänud.

Töid muudavad keerulisemaks piirangudki: näiteks kasutatakse puude väljavedamiseks kergeid kummiroomikutega masinaid. Samuti tehakse kogu raie käsitööna.