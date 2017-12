Karuse kirikus kõlavad kodu- ja välismaised muusikapalad

"Kontserdi idee oli väga lihtne: elavdada pisut külaelu ja nii, et endalgi tore oleks," räägib sõpradega kontserti korraldav Mari Mets. "Kuna suvitame tihti Karuse lähistel Mõisakülas ja seltskonnas on palju musikaalseid tegelasi, tundus ühe kontserdi tegemine tore ülesanne endale ja lootsime, et külarahvalgi võiks olla vahva. Karuse kirikuõpetajale Meelis Malgile idee meeldis ja meid lubati lahkesti kohalikku kirikusse kontserti andma," meenutab ta.

Mets räägib, et kui esimesel aastal sai kontserdikülastajad kokku lugeda ühe käe sõrmedel, siis mullu oli kirikus juba keeruline istekohta leida, sest kohale oli sõitnud üle 100 inimese. "Meil oli inimeste suure huvi üle ainult hea meel! Kuulsime, et rahvast oli tulnud juba õige kaugelt: Nõvalt ja Lihulast, isegi Pärnust ja Noarootsist, mõni koguni Tallinnast," avaldab ta.

Muusikat tegeva sõpruskonna nimeks sai Kukeranna-Esivere rühm, sest gruppi kuulub noori, kes just selle kandiga seotud. "Kuigi enamiku päevatöö pole seotud üldse mitte muusikaga, on seltskonna tuumik laulnud aastaid ETV tütarlastekooris," lausub Mets. Lisades, et sel korral on laval peale sõpruskonna bänd, kellega esitatakse nii kodu- kui välismaised lugusid.

Kontsert on tasuta.