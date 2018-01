Soe talv äratas Pärnu siilid liialt vara

Ohtu sattunud siilid toimetas Eestimaa loomakaitse liidu Pärnumaa piirkonnajuht eraisikust hoiukodu Gabrieli Loomade Elu omaniku Gabriel Vodolaztšenko hoole alla. "Kahjuks sellel talvel pole see esimene ega viimane juhtum," nentis Vodolaztšenko. "Kuna siilid olid nagu ikka parasiite täis, tegin mõlemale kohe parasiiditõrje ja kevadeni on nad minu hoole all. Siis saavad nad vabadusse tagasi, kus on nende õige ja normaalne keskkond."