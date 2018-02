Pärnu vapimärgi pälvib kolm aktiivset inimest

Hõbedast märk, millel on emailitud Pärnu vapp, antakse inimestele, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu arengut ja mainet. Esimeste vapimärkidega tunnustati 1993. aastal vabadussõja veterane, pärast seda on neid igal aastal välja antud kaks kuni kuus.