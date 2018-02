Weekend Festival: Pärnu tuleb maailma üks enammängitud artiste

"Post Malone on selle suve festivalide nõutuim artist ja läbirääkimised Kygo võimaliku esinemise üle on kestnud aastaid, see kokku on meile väga suur töövõit," rääkis festivali asutaja ja üks omanikest Hardi Loog. "Kui siia lisada enne välja öeldud artistid, moodustub juba väga esinduslik valik."