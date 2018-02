MTÜde eestvedajad pürivad paremaks juhiks

“Üldjuhul on MTÜde juhid südamega asja juures, neil on tugev missioonitunne, nad on väga heade valdkondlike teadmistega, aga nad ei ole õppinud juhtimist nii, nagu ettevõtjad ja ettevõtete juhid ülikoolis ärijuhtimist õpivad,” rääkis koolitusprojekti eestvedaja, SAPA konsultant Daisi Sprenk.

Nii on kavas koolitused juriidikast, raamatupidamise korraldamisest, õigetest juhtimisvõtetest. Sprengi kirjelduse järgi saavad koolitustelt vastused nii need, kes muretsevad läbipõlemise pärast, kui need, kes murravad pead spetsiifiliste probleemide üle, näiteks kuidas aru saada, kas MTÜ on hankekohuslane.