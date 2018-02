Galerii: politseinikud harjutasid jäältpäästet

Õppust korraldanud merepäästeinstruktori Robert Aasa selgituse kohaselt on väga oluline, et veest välja tulles liigutaks esmalt rahulikult, selleks et vees kokkutõmbunud veresoontele pääsneks hapnik ligi. Ja keha soojenedes tõstetaks tempot. Sest kui kohe hakata kiiresti liikuma, ei saa inimese keha küllalt hapnikku ja ta kukub kokku. Nii on Aasa teatel juhtunud, et kalamehed, kes on kukkunud läbi jää, ennast kuidagi sealt välja vinnanud, on surnud just kodu poole minnes, isegi mõnisada meetrit enne koju jõudmist.