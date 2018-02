Lihula gümnaasium kinkis Eestile 100 lumememme

Küsimusele, kui hea meelega võtsid idee vastu lapsed, selgitasid Kase ja Kangur, et motivatsiooni tõstmiseks lubati kõigile õpilastele osavõtu eest hinnet kehalises kasvatuses. "Liikumine muusika saatel on tegelikult riiklikus õppekavas sees, peale selle toimub meil jaanuaris traditsiooniline sisekergejõustikuvõistlus. Nii me siis ühendasime kogu tegevuse," täpsustas Kangur.