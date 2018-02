Poolfinalist ennustas Eesti Laulu finaali pääsejaid

Kingi arvab aga, et konkurents on see aasta võrreldes eelmisega nõrgem. "Kui me vaatame eelmise aasta artistide listi, pole siin mingitki küsimust, et see nii on," märkis ta. "Küll aga on see aasta väga kirju seltskond ja äärmiselt palju eri stiile viljelevaid artiste, mis on muidugi tore! Vaheldust peab olema."