Kõurikud süütasid linnabussis lapse mänguasja

Anonüümsust palunud ema sõnutsi astus poiss kella kolme ajal Mai kooli peatuses küllaltki tühja bussi peale. Rahulikust kojusõidust ei tulnud lapsel paraku midagi välja, kuna bussi peagi tulnud kõurikutele jäi ette poisi käes olnud puidust tank, mille valmistamisega oli laps tööõpetuse tunnis mitu nädalat vaeva näinud.

Esmalt asusid kiusajad last mänguasja pärast narrima ja kui ta proovis bussis ettepoole minna, takistasid nad teda. "Tüdrukut hoidsid teda kinni ja poiss võttis tanki käest ning murdis selle pooleks," rääkis lapsevanem seda, mida poeg oli temale öelnud.

"Seejärel toppis suurem poiss mänguasja ühe poole tikke täis ja süütas selle põlema," lisas vanem. Edasise kohta naine ei tea, kuna laps ei mäletanud rohkem midagi: tal oli tegemist iseenda vaoshoidmisega. Vaid üks detail oli poisil siiski meeles: pärast Tallinna maanteed läks noorukite kamp maha.

"Kui poeg Linda peatuses maha läks, lohutas teda vanem proua, öeldes, et ta ei muretseks. Üks lokkis juustega noormees oli samuti juurde tulnud ja öelnud, et mänguasja peaks saama siiski korda teha," sõnas lapsevanem, et mõni inimene oli lapsele siiski toeks.

"Lapsest on ju kahju – ta tegi selle töö suure vaevaga ja tõi koju, oli elevil ning siis selline inetu vahejuhtum ..." on ema nördinud. Siiski suudeti meisterdis kodus korda teha ja seekord jääb politseisse avaldus tegemata. "Sinna pöördumine ei muudaks ju midagi."

"Olen sellest vahejuhtumist kuulnud ja muidugi on see kahetsusväärne," tõdes Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk. Tema väitel on aga kõikides bussides kaamerad ja politseile annavad nad salvestisi tagantjärele välja.

"Meil on kahtlused, et tegu on sama noortekambaga, kes käib ka vast valminud bussijaamas pahategusid tegemas," avaldas Kärpuk. "Teevad seal WCdes koerusi, passivad kassade juures, et äkki õnnestub raha näpata."

Kuna bussijaam on nii lühikest aega avatud olnud, on senini kõurikud sealt minema aetud ja politseisse pöördumiseks pole siiamaani põhjust olnud, aga Kärpuki sõnutsi siiski tehakse seda vajaduse korral.

Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kaire Kukk selgitas juhtumit kommenteerides, et sellistest juhtumitest tuleks politseid siiski kindlasti teavitada. "See ei ole kindlasti õige, kui nähakse pealt kiusamist ning sellest välja ei tehta. On oluline märgata ja aidata kaaskodanikke kui nähakse, et nad vajavad abi ja pole oluline, kas tegu on noorte või täiskasvanutega. Loomulikult tuleb jälgida, et ei seataks ohtu iseenda turvalisust," selgitas Kukk