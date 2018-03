Uus õpetaja austab kirikutraditsioone

Taremaa ei osanud öelda, mis sai tema valimisel määravaks. “Ma pooldan kirikutraditsioone,” sõnas Taremaa. “Seda ka suhtumises abieluinstitutsiooni. Ma loodan, et Eliisabeti kirikus ei hakata kunagi samasoolisi paare laulatama. Kirik peaks selles küsimuses siiski järgima piiblis öeldut.”

Küsimusele, mis on tema suurim ülesanne Eesti annetajaliikmete poolest suuruselt kolmandat kogudust teenima asudes, vastas Taremaa, et see paistab silma kiriku välisilmest.