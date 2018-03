Esimesed rändlinnud on kohal

Keskkonnaagentuuri eluslooduse spetsialist Jaak Tammekänd märkis, et kõige arvukamalt oli eile liikvel hallvareseid ja hõbekajakaid. "Hallvareseid võib nimetada osaränduriteks, sest osa jääb talveks siia ja teised liiguvad lõuna poole," rääkis ornitoloog. Lääne-Eestis ja Saaremaal on kohatud juba esimesi hallhanesid. Saaremaal on esimene sookurgki sel aastal ära nähtud.