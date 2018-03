Forwardspace: üksi kaheksa tunniga, koos kümne minutiga

Kaasasutaja Silver Smeljanski teatel on ühiskontoris nelja kuu jooksul kasvanud just koostöö. “Asunikud (kontoriruumi üürijad, J. L.) on leidnud koostööpartnerid. Üks asunik, kes oli eile oma disainiesitlust teinud kaheksa tundi, saatis selle Agnesele (kaasasutaja, J. L.), kes tegi selle kümne minutiga valmis, sest tal oli see kompetents olemas,” rääkis Smeljanski.