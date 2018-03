Ornitoloogiaühing kutsub üles esimestest rändlindudest teatama

Andmeid kogutakse EOÜ ornitofenoloogiliste vaatluste projekti raames, kus jälgitakse 35 tavalisema linnuliigi kevadist saabumisaega. Varajastest tulijatest on oodatud näiteks kiivitaja, põldlõokese, valge-toonekure ja metsvindi vaatlused.

Praeguseks on nähtud esimesi rändlinde peamiselt Lääne-Eestis, kuid mõni vaatlus on tehtud sisemaalgi. Kohatud on juba selliseid rändlinde nagu põldlõoke, kiivitaja, õõnetuvi, hallhani, kuldnokk ja sookurg.