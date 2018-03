Majandusbaromeeter: Pärnumaa ettevõtted on uuendusmeelsed

Kogu Eestis on Pärnu maakonna ettevõtjad kõige uuendusmeelsemad ja avatud, et ajakohastada oma ärimudelit, teenuseid ja tootmisprotsessi.

Lääne-Eesti maakondadest on Pärnumaa ettevõtjad kõige optimistlikumad, sest märkimisväärset käibekasvu ootab 15 protsenti VKEdest. Järgneb Läänemaa, kus 13 protsenti ettevõtetest on alanud aasta suhtes lootusrikkad. Märksa pessimistlikumad on Hiiu- ja Saaremaa ettevõtjad, kellest vaid viis protsenti ennustab tänavu mullusest suuremat käibekasvu.

Aastaga on Lääne-Eesti ettevõtete optimism kasvanud keskmiselt neli protsenti. Enim Pärnumaal, kus käibekasvu ennustavate firmade hulk suurenes aastatagusega võrreldes kümme protsenti.

Ekspordi suhtes on ettevõtted üldpildis pigem konservatiivsed ja 75 protsenti keskendub eelkõige kohalikule turule, üksnes kaheksa protsenti VKEdest vaatab välisturgudele. Lääne-Eesti ettevõtete ekspordivalmidus on nagu möödunud aastal riigi keskmisest poole madalam.

Investeerimisplaanides on Lääne-Eesti ettevõtted olnud läbi aastate stabiilsed ja üle 30 000 euro küündivaid investeeringuid kavandab 13 protsenti regiooni VKEdest. See tendents sarnaneb laias laastus Eesti keskmisega, mis on 14 protsenti.

Pärnumaa ettevõtete optimism käibekasvu suhtes on võrdne nende aktiivsusega investeerimisel ja 15 protsenti siinsetest VKEdest plaanib alanud aastal teha suuremaid investeeringuid kui enne.

Lääne-Eesti aktiivseimad investeerijad tegutsevad tööstus-, põllumajandus- ja metsandussektoris.

Pea viiendik Eesti VKEdest mõtleb tänavu palgata lisatööjõudu, sealjuures huvitub üha enam neist välistööjõu kaasamisest. Lääne-Eesti ettevõtted nõnda agarad laienema pole ja töötajaid plaanib värvata 15 protsenti ettevõtetest. Samal ajal kavatseb kõigest neli protsenti firmadest oma ridu hõrendada.

Võrreldes möödunud aastaga on hüppeliselt kasvanud Pärnumaa ettevõtete innovatsioonivalmidus: oma toote-, teenuse- või ärimudeli arendamist ja töötajate koolitamist planeerib 78 protsenti ehk 15 protsenti enam kui mullu. Selle põhjal võib väita, et Pärnumaa ettevõtjad on riigis kõige uuendusmeelsemad.