Rändlinnud ei kiirusta tagasitulekuga

Pühapäeval nähti Pärnumaal Kilingi-Nõmmel kevadrändelt saabunud valge-toonekurge (pilt on illustratiivne).

Ehkki lindude kevadränne pole veel kõrgpunkti jõudnud, on kohal mitme liigi esindajad. Pärnumaal on teiste seas märgatud hanesid ja eile täheldati siinkandis valge-toonekurge. Peale selle on haripunktis põldlõokeste ränne.