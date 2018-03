Uuendamata sertifikaatidega ID-kaardid muutuvad aprillist kehtetuks

"Suur osa neist kaardiomanikest on ilmselt alaealised ja eakad, kes ei ole kaardiga e-teenustesse sisse loginud või digiallkirja pidanud andma. Kui laps saab kaardi kehtivuse ajal 16- või 18aastaseks, oleks mõistlik sertifikaadid uuendada. Muidu võib juhtuda, et kui noor soovib kaarti elektrooniliselt kasutama hakata, tuleb taotleda uus ID-kaart," ütles riigi infosüsteemi ameti ID-osakonna juhataja Margus Arm.

Sertifikaatide uuendamist vajavad 16. oktoobrist 2014 väljastatud ID-kaardid ning detsembrist väljastatud e-residendi, elamisloa- ja digi-ID-kaardid. 26. oktoobrist 2017 välja antud ID-kaardid on juba uuendatud tarkvaraga ja neid kaarte ise enam värskendama ei pea. Samuti ei pea kaardi sertifikaate uuendama siis, kui seda on pärast möödunud aasta 24. oktoobrit tehtud.

Ameti pressesindaja teatel on tänase seisuga uuendatud 471 000 kaardi sertifikaadid, neist 339 000 kauguuendamise teel ning 132 000 politsei- ja piirivalveameti teenindustes. Uuendamata on veel umbes 35 000 dokumenti, mida on elektrooniliselt vähemalt korra kasutatud, kokku on värskendamata veel umbes 270 000 ID-kaardi sertifikaadid.