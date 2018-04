Kutsekoolide Balti mängud vallutavad Pärnu spordihalli

Eesti kutsespordiliidu (EKKSL) peasekretäri Tiit Tammaru sõnutsi on tegemist ainulaadsete sportmängudega kogu Euroopas ja kutsehariduses tervikuna, kuna sellest võtavad osa nii töötajad, õpilased kui koolijuhid.

PKHK direktori Riina Müürsepa ütlust mööda on see vahetu võimalus võistelda eakaaslaste ja kolleegidega ja koos vaba aega veeta. “Pole paremat viisi integreeruda kui spordi teel, kui avaneb võimalus võistelda eri aladel. See teebki Balti mängud eriliseks,” põhjendas Müürsepp.