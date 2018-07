Olaf Esna sulest ilmus kogumik merelugudest Pärnus

Need on värvikad kirjutised laevadest ja meremeestest, ühtlasi omalaadne ülevaade laevanduse arengust Pärnus ja Pärnumaal. Autor viib lugejad purjelaevanduse kuldaega, mil laevadel oli Pärnu sadamas ja jõel kitsaski ning Kihnu oli mereriik.

“Aeg on küll mereraamatutest tiine, aga meil on igatahes hea meel, et nüüd on oma “Seiklusjutud maalt ja merelt”,” ütles kogumiku kirjastaja Anu Jõesaar.