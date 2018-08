Töötuba: kuidas suhelda lapsega, keda kiusatakse

“Kuna saame tihti kõnesid ja kirju lapsevanematelt või ka õdedelt-vendadelt, kellel on mure, et pereliige kogeb kiusamist või puutub kiusamisega muul moel kokku, näeme aina suuremat vajadust pakkuda lähedastele tuge ja õpetada, kuidas suhelda lapsega, kes kiusamisolukorras osalenud on,” kommenteeris sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar.

Üritusele pääs on kõigile prii. Töötoas arutletakse üheskoos Kiusamisvaba Kooli koolitaja Kristiina Treialiga, mis on kiusamine, miks seda esineb ja kuidas toetada last, kes on sattunud kiusamisolukorda kas ohvri, kiusaja või kõrvalseisjana.