Kahtlased loodusannid tasub jätta suhu panemata

Mürgistusteabekeskuse infoliin 16662



Esmaabi ägedate mürgistuste korral:

1. Kui laps on midagi mürgist söönud, tuleb kohe loputada tema suu.

2. Anda väikeste lonksude kaupa vett.

3. Last ei tohi oksendama ajada!

4. Tehke kindlaks taime, marja või seene täpne nimetus ja hinnake selle võimalik allaneelatud kogus.

5. Helistage mürgistusinfoliinile 16662 ja uurige, kas tegemist on mürgise anniga ja kas manustatud kogus võib olla tervisele ohtlik.

6. Järgige täpselt mürgistusinfoliinilt saadud juhiseid.



Andmed: terviseamet