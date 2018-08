Kiiruseületaja väitis kohtus, et auto kiirendas ise

Autos on kolm kaassõitjat. Politseinike kiirusmõõdik näitab 95 kilomeetrit tunnis. Patrull võtab joonelt sõidukile sappa, et ohuallikas viivitamata liiklusest kõrvaldada.

Liikluspolitseinik vormistab väärteoprotokolli. Kuna mõõdik võib eksida kolme pügala võrra, on kindel, et seadusrikkuja ületas 50 alas kiirust vähemalt 42 kilomeetri jagu.

Jannole ei meeldi teps, et tervelt neli kuud ei tohi ta rooli keerata. Kuna karistuse puhul on süüaluse arvates tegemist selge ülekohtuga, kaebab ta väärteoasjas tehtud otsuse edasi.

Janno on aus mees ja tunnistab kohtunik Anu Tammeniidule rikkumist. Sellegipoolest taotleb ta senise karistuse tühistamist ja selle asendamist rahatrahviga. Kihutaja selgitab, et rikkumine polnud tahtlik, vaid kogemata.

Kaebuse esitaja sõnutsi põhjustas rikkumise püüd püsikiiruse hoidja tööle saada. See aga ei õnnestunud. Pärast seda ei jälginud mees mõnda aega spidomeetri näitu. Tagantjärele tarkusena teab Janno, et üksvahe oli läinud sisse varem maanteel seadistatud kiirus. Ta väidab, et ei osanud seda küllalt ruttu maha võtta. Nii oligi spidomeetri näidik mõnda aega 95 juures, mis tegelikkuses tähendavat umbes 90 kilomeetrit tunnis.