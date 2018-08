Kodutud asustasid südalinna vabaõhuhotelli

“Kui möödujaid häirib, et Maserati taga magab purjakil peoseltskond või mõne varjualuse all ööbivad kodutud, võib ta helistada politseisse, sest politseil on õigus alustada väärteomenetlust. Masarati taga magajatele võib see mõjuda, asotsiaalse eluviisiga tegelastele tõenäoliselt mitte,” arutles Roosaar, pidades silmas Itaalia luksusautode tootja Maseratit, mille toote taga Weekendi ajal peolised Munamäel väsimust välja puhkasid.